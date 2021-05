Suessi kanalis madalale sõitnud 400-meetrise konteinerilaeva Ever Given põhjustatud segadus laieneb ning puudutab järjest rohkemaid ettevõtteid. Laev seisab jätkuvalt ankrul Suurel Mõrujärvel Suessi kanali keskosas, laeva vigastused on üle vaatamisel ning kaup esialgsetel andmetel kahjustada ei ole saanud. Millal kaubaomanikud oma konteinerid kätte saavad, ei ole aga hetkel selge.