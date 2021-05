Huvi hobimeresõidu vastu kasvab ning vaba aja veesõidukite buumile annab hoogu piiriüleste reisimisvõimaluste nappus. Purjetaja ja Lennusadama jahisadama ülem Lauri Väinsalu tunnistas, et noortele esmaste mereteadmiste andmine on Eestis probleem.

«Meil on head purjespordikoolid, kus keskendutakse võistluspurjetamisele. Üldisemaid mereteadmisi ja oskusi, mida näiteks hobimeresõidul vaja, pakuvad vähesed. Vajadus esmase merehariduse järele on laiem,» tõdes Väinsalu. Meremuuseumi elamusõppe kuraator Irma Mets kinnitas, et kui olukord võimaldab, algab muuseumis sügisest mereteemaline huviring.