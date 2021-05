Vanasadama Admiraliteedibasseini sild otsib konkursiga nime

Tallinna Sadama arendusosakonna juhataja Hele-Mai Metsal ütles, et tulevane silla nimi peab olema meeldejääv ja rahvalikult suupärane kasutada.

«Vanasadam on ajalooline piirkond Tallinna linnas ja on olnud oluline linna kujunemisel. Ka silla nimi peab olema märgilise tähendusega, kuna sillast saab piirkonna uus maamärk, mis ilmestab ümberkaudset linnaruumi ja on tulevikus tõmbenumber nii linnakodanikele kui linna külastavatele turistidele,» rääkis Metsal.