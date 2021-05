«Kruiisireisijad saavad laevaga uusi sadamalinnu külastada ja linnaelanikud näevad Gabriellat lähedalt. Usun, et pärast pikka talve otsivad inimesed vaheldust igapäevaellu ja soovivad puhata koduõuest kaugemal. Kruiis nendesse Soome sihtkohtadesse on väga turvaline valik,» ütleb Viking Line'i müügidirektor Kaj Takolander.

Gabriella jõuab Hankosse traditsioonilise Hanko regati ajal, mil linn on sündmustest tulvil. Reisijad sõidutatakse laevalt otse kesklinna, kus neil on aega veeta terve päev. Viking Line'i laevareisijad saavad osaleda giidiga linnaekskursioonil, lõunasöök pakutakse Hanko kasiinos.

«See on uus ja põnev võimalus Hanko linna näidata. Päeva jooksul on külalistel piisavalt aega jalgsi Soome kauneimat suvekuurorti avastada. Hanko regatt pakub mitmekülgset mereprogrammi, linn on täis kaasahaaravat ajalugu ning 30 kilomeetrit liivarandu ootab rannapäevast unistavaid peresid,» ütleb Hanko linnapea Denis Strandell.

Viking Line'i reisijad saavad Kotkas jalutada Sapokka veepargis või minna giidiga jalgsiekskursioonile läbi Kotkansaari veetlevate parkide. Rahvusvahelised kruiisilaevad on meid ka varem külastanud, kuid Gabriella on esimene suur Soome kruiisilaev, mille aluse sildumine meie sadamas on suur au. Visiit on eriti teretulnud neil erakordsetel aegadel,» ütles HaminaKotka Sadama tegevjuht Kimmo Naski.