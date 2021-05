Tartumaa paaditootja Lingalaid tegevjuht Vahur Poolak ütles, et paate on ostetud hästi ning päringuid on palju. Firma ei saa aga uusi tellimusi töösse võtta, kuna pole kindel, millal saabuvad osad ja tehnika, mida Lingalaid ise ei valmista.

«Paadimootorid on maailmast otsas ja treilereid ka ei suudeta enam teha. Tehases on meil praegu alles üks paat. Meie poolt on see valmis, ootab komplekteerimist. Aga pole masinat ahtrisse ega rattaid alla panna,» imestas Poolak.