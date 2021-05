Modulaarse mereväelaeva visiooni järgi on pardal mehitamata pealveesõidukid, mida saab komplekteerida vastavalt vajadusele, vahendas «Aktuaalne kaamera».

«Me tahaks kindlasti olla kohal õhus, pinnal, vee all ja vee peal. Ja samuti ka küberis. Me oleme sõnastanud selle selliselt, et 'mehitatud kui vajalik ja mehitamata kui võimalik',» selgitas mereväe ülem kommodoor Jüri Saska.