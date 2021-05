Tallinna sadama kaudu külastas 2019. aastal Eestit 656 000 ristlusturisti ning see julgustas Tallinna Sadamat alustama ligi 14 miljonit maksva uue kruiisiterminali ehitust. Et eelmisel aastal ei sildunud koroonapandeemia tõttu Tallinnas ükski rohkem kui kolmesajast eelbroneeringu teinud rahvusvahelisest ristluslaevast, said ehitajad uue terminali kallal rahulikult töötada. Kas juulis valmiv uus terminal saab ka esimesed kliendid vastu võtta, pole praegu selge. Tallinna Sadam ei too majandusaruannetes eraldi välja, kui palju ristlusturism ettevõttele tulu toob, kuid juhtkond on optimistlik.