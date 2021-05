Eesti purjelaudur Ingrid Puusta stardib 2,86 meetri pikkusel RS:X-klassi purjelaual sel suvel olümpiaregatil kolmandat ning viimast korda. Kuigi üks maailma suurvõistlus on veel ees, on matusekellad RS:X-ile juba löönud. Pärast Tokyot on see purjelauaklass ajalugu ning Puusta kingib oma laua õetütrele harjutamiseks.