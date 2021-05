Kihnu ümber kavandatav tuulikupark tekitab vastuseisu

«See, mida praegu teha tahetakse, ei ole üldse see, mida omal ajal maakonda planeeriti. Nii tuulikute arv kui nende kõrgus ületab mitu korda seda, mis toona kokku lepiti,» sõnas Häädemeeste vallavanem Karel Tölp.

Toonase all peab Tölp silmas Pärnu maakonnaga piirneva mereala planeeringut 2017. aastast, millega on määratud piirkond, kuhu tulevikus on võimalik tuulikuparke rajada.