Viimaseks raskendavaks asjaoluks on saanud suure laevanduskeskuse Singapuri keeld siseneda riiki inimestel, kes on viibinud Lõuna-Aasia kõrge nakatumismääraga riikides. Et see on just piirkond, kust on pärit suur osa mugavuslippude all sõitvate kaubalaevade töötajatest, tähendab neile kehtestatud liikumiskeeld, et laevafirmad ei saa laevadelt ära lasta töötajaid, kelle lepingud on lõppenud või kel on tekkinud õigus puhkusele pääseda.