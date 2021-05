Lisaks sellest nädalast müügis olevatele suvistele erikruiisidele, on juba praegu ettevõtte klientidel võimalik võtta kruiis nii-öelda eikuhugi, ehk ilma sihtkohas maaleminekuta merereise – pakkumisel on viietunnised minikruiisid Helsingi ja Tallinna liinil süstiklaevadel Star ja Megastar, ning Turu saarestiku kruiis laevaga Baltic Princess, mis opereerib Turu–Stockholmi liinil.

Ta tõi välja, et kui eelmisel aastal oli neid, kes soovisid püsida kodus ja mitte kuhugi suvel reisida, 10 protsenti küsitletuist, siis sel aastal on selliste inimeste hulk kahanenud 5 protsendile. «On mõistetav, et peale möödunud pingelist aastat on reisimine paljudel plaani võetud – olgu see siis võimalik kasvõi ainult oma riigi piires,» tõdes Nõgene.