Pärnu Jahtklubi purjekas Linda purjenumbriga EST 1 on üks Eesti pikema purjetamisajalooga laevu. 1978. aastal Poola sportlaevatehases Conrad 54 nime all valminud purjekas on 16,5 meetrit pikk ning osalenud erinevate kaptenite juhtimisel loendamatutel rahvusvahelistel ja siseriiklikel regattidel.

Linda reeder Rene Varek ütles, et laev kavatseb 2021. aasta Tall Ships Races võistlusel teha kaasa kõik etapid ning kokku kuulub regati tiimi 46 purjetajat. Võistlusetappe on neli ning nende vahele jäävad vabapurjetamise etapid «cruise in company». Lsanduvad laeva viimine stardipaika Klaipedas ning tagasi toomine finišist Szczecinist. Üheaegselt on Linda pardal 12 meeskonnaliiget ning sellega on laev üks regati väiksematest. Suurematel alustel võib pardal olla ka rohkem kui sada purjetajat.