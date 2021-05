Merenduse lühiuudised

Tallinna avamerepurjetamise MM-regati peasponsor on Alexela

2021. a ORC avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused toimuvad 6.–14. augustil Tallinnas, regatile on oodata enam kui 130 jahti ja 1200 purjetajat 14 riigist. Võistluse peakorraldaja on Kalevi Jahtklubi ning eile allkirjastati digitaalselt koostööleping regati nimesponsori Alexelaga. Esmakordselt esitleti ka Alexela ORC maailmameistrivõistluste logo ja lippu, mis pidulikult lipumasti heisati. Pärast koostöölepingu sõlmimist asusid võistluse korraldajad, toetajad ja külalised mootorpurjeka Admiral Bellingshausen pardale, et jälgida Tallinna lahele ORC-klassi jahtide igakolmapäevast Amserv-KJK treeningregatti. PM