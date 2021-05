«Keegi pole suutnud selgeks teha, miks seda (sadamat) üldse meile vaja on. Meil on rahvast nii et tapab külas, terve suvi kultuuriüritusi täis, ilus looduslik koht, mille jaoks meil seda sadamat vaja on? Et hakkame paatide parklaks inimestele, keda me ei tunnegi? Vanad kaptenid ütlesid, et Käsmu ei tule sadamat, sest kus on sadam, seal on litsid ja seal on joomine. Sellepärast kaptenid ei teinud oma kodu juurde sadamat. See on ju nii elementaarne, kes asjast midagi jagab,» põrutas Laulik kohtuotsust kommenteerides. Mittetulundusühingu Käsmu Majaka Sadam juhatuse liige Tarmo Tamm ütles, et kohtuotsuse aluseks oli asjaajamise protseduuriline viga, sisulist konflikti sadama rajamisel ei ole.