Eestlased uurivad Arktikat ekspeditsioonilaeval Admiral Bellingshausen

Mootorjaht Admiral Bellingshausen on 1984. aastal Hollandis ehitatud Jongert-tüüpi teraskerega kahemastiline ketš. Jongertid on kombinatsioon Hollandi laevaehituse traditsioonidest, kvaliteetsetest materjalidest-tehnoloogiast ja kirest täiuslikkuse vastu, seega otsekui loodud suurteks sõitudeks. Mitte asjata pole neid nimetatud ka merede Rolls Royce’deks. Meie ostsime selle purjeka 2019. aasta alguses Hispaaniast ja remontisime seejärel põhjalikult Eestis Baltic Workboats laevatehases. Temast sai polaarlaev ja tema nimeks sai Admiral Bellingshausen. Laev võtab korraga pardale 12 meremeest-naist, kellest mitmed, eesotsas jahtkapten Priit Kuusega osalesid ka Antarktika reisil.

«Antarktika reisiga tähistasime jäise mandri avastamise 200. aastapäeva ja andsime oma panuse kodanikuteadusesse, kogudes teekonna vältel erinevaid andmeid Eesti teadlastele. Reisil osales üle 20 teadlase, kelle töö on üht- või teistpidi merega seotud. Nüüd lähetavad eestlased oma purjeka Arktikasse. Selle reisi taustaks on Eesti Vabariigi taotlus Arktika Nõukogule saada selle rahvusvahelise organisatsiooni vaatlejaliikmeks,» selgitas ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli ja rääkis, et Eestist pärit teadlased ja meremehed on juba paarsada aastat Arktiliste alade uurimisreisidel osalenud. Paljud eestlased töötasid nõukogude ajal Venemaa Arktikas nii laevnike (meremehed Karl Jõgi, Vassili Vaga, Matvei Kõvamees, Caesar Kaljo), lendurite (Lembit Puusepp) kui teadlastena (Tiit Randla, Heino Mardiste, Rein Vaikmäe, Tõnu Martma) ja mitmed on hiljem olnud aktiivsed Teravmägedel (Riko Noormets, Maarja Kruusmaa). Omamoodi kurioosne tegelane oli August Maasik (Gus Masik), kes osales Kanada arktika uurimisel XX sajandi alguses.

«Gloobalne kliimasoojenemine on Arktikas eriti nähtav – soojenemine on siin teadlaste hinnangul kaks korda kiirem kui mujal maailmas. Sellel on oletatavasti palju erinevaid põhjuseid – ühte neist, metaani hulka merevees, tahame ka meie aidata uurida. Meid juhendab selles Tartu Ülikooli geoloogia osakonna teadur Martin Liira, kes on probleemi uurimisega tegelenud Teravmägedel,» kirjeldas Pruuli.