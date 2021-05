FOTOD ⟩ Tallinna Sadamas tuleb laevade põhjapesujäätmed nüüd kaldale pumbata

Otsus on järjekordne samm Tallinna Sadama kestliku arengu strateegias. Ettevõtte juhatuse esimees Valdo Kalm ütles, et sadama kestliku arengu strateegia hõlmab plaani vähendada sadama ja seal viibivate laevade mõju keskkonnale. «Meie viimaste aastate ja ka tulevased investeeringud tehnilistesse uuendustesse, nagu kaldaelekter laevadele, automaatne sildumine ja jäätmete suunamine ringmajandusse, on vaid mõni näide. Samuti vaatasime põhjalikult üle kõik siin osutatavad teenused. Otsus nõuda laevade kerepuhastuse jäätmete kokku kogumist on täna möödapääsmatu, sest igasuguste jäätmete vette sattumine toetab merekeskkonna jätkuvat reostumist ja eutrofeerumist,» lisas ta.