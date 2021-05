Laevafirmasid kimbutavad Guinea lahes Nigeeria piraadid

Guinea lahes, mis ulatub Senegalist Angolani, tegutsevad peamiselt Nigeeria piraadid. Nende rünnakud on muutunud vägivaldsemaks ning leiavad aset üha kaugemal rannikust.

Umbes 100 laeva- ja logistikafirmat ning kaubandusühendust on allkirjastanud deklaratsiooni, mis avaldati esmaspäeval. Selles kutsutakse tegema rohkem koostööd piraatluse vastu piirkonnas, kus leidsid aset peaaegu kõik laevade kaaperdamise ja meremeeste pantvangi võtmise juhtumid 2020. aastal.

Allkirja andnute seas on BIMCO, TORM, Maersk Tankers, Hapag-Lloyd ja COSCO.

Mitu Euroopa Liidu riiki on saatnud piirkonda sõjalaevad tegutsema piraatide vastu, kuid nood ründavad üha kaugemal Nigeeria rannavetest, sest teavad, et kaubalaevad on seal haavatavamad.