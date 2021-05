Eelmisel reedel Pärnu linnavalitsuses peetud kinnisel koosolekul otsust ei langetatud. Linnavalitsuse meedianõunik Teet Roosaar ütles, et kokku on leppimata, millised oleksid piirangud, eriti sõudekanali laius, ning millistel päevadel ja kellaaegadel teiste veesõidukitega sõudepiirkonnas sõita ei tohi.

«Eelmise nädala kohtumisel lepiti kokku, et osalenud saadavad sõudekanali laiuse ja piirangute aegade suhtes kahe nädala jooksul oma seisukohad, et neid kokku klapitades valmistada ette eelnõu, mida kaiomanike ja teiste jõe kasutajatega arutada. Kui need soovid on esitatud, saame vaadata, millised kompromissid oleksid võimalikud, ja alustada avalikku arutelu,» teatas Roosaar.