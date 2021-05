Soolopurjetamissari Baltic Sea Solo Race alustab viiendat hooaega

«Baltic Sea Solo Race on purjetajatele purjetamisoskuste proov ning füüsiline ja ka vaimne väljakutse, kus neljal etapil läbitakse erineva pikkusega radasid, millest pikim ja kõige raskem saab olema 24-tunnine etapp,» selgitas regatidirektor Rene Allik. Võisteldakse nii üksi (single-handed) kui ka kahestes (double-handed) meeskondades. Esmakordselt on kõikides võistlusgruppides lubatud nii sümmeetrilised kui ka asümmeetrilised spinnakerid, mis on uus väljakutse eriti single-handed gruppidele.