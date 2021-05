Läänemaa puitlootsik ruup naasis Matsalu lahele

«Mõtlesin, et kui juba rahvuspargis turismiteenust pakkuda, siis tahaks seda teha nii, et kõik oleks võimalikult autentne. Matsalu lootsik on aastasadade jooksul välja töötatud mudel, mis mõeldud just meie madalatele, mudastele ja roogu kasvanud merelahtedele,» selgitas peremees omapärast veesõidukite valikut. Mõlemad Tuulingu talu ruubad on valminud Haap­salu puulaevaseltsi Vikan töökojas kümmekonna aasta eest. Kui Ale teada sai, et need puitlootsikud suurema osa ajast niisama jõude seisavad, tegi ta oma pakkumise ning ostis paadid ära. Koostöös ajalooliste laevade ehitajate ja restaureerijatega valmisid ruupadele ka mastid ja purjed, needki nii algupärased kui võimalik.