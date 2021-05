TSR regatt sai esimese tagasilöögi - Turu sadama külastus jääb vahele

Regati peakorraldaja Sail Training International (STI) otsustas regatisadamate koosolekul sel nädalal, et Turu sadama külastus jäetakse Soome reisipiirangute tõttu ära, teatas ürituse Soome poolse korraldaja portaal Tallshipsturku.fi.

«Soome hetkel kehtivate reisipiirangute tõttu ei ole suurte purjelaevade saabumine ja meeskonnavahetused võimalikud,» kirjutas portaal. Samas on Turu linnavalitsus teatanud, et soovib kogu TSR regati korraldusõigust järgmisel, 2024. aasta üritusel.

Turu linnavalitsuse hinnangul on Soome riiklikud sisenemispiirangud ja kogunemiskeeld soomlaste turvalisust silmas pidades vajalikud. Turu nakkushaiguste arsti Jutta Peltonimi sõnul oleks TSR üritus praeguses globaalses koroonaviiruse olukorras liiga suur oht Turu linna elanikkonnale, mistõttu 2021. aasta suvel see võimalik ei ole.

«Lühikese ajaga tuleks linna ligikaudu tuhat välismaalast maailma eri pooltelt ja suur osa neist on noored, keda ei ole veel vaktsineeritud. 2021. aasta Tall Ships Races teised võõrustajasadamad asuvad riikides, kus koroonaviirust esineb Soomest oluliselt rohkem,» selgitas Peltoniemi ning lisas et üritust ei ole võimalik korraldada, kuna Soomes kehtib samal ajal piirang, mis keelab rohkem kui 10 inimese kogunemise. Varasematel aastatel on TSR Turu üritust kogunenud vaatama rohkem kui 100 tuhat inimest päevas.