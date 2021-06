Rannahooaja alguse puhul heiskavad sinilipu kaks Eesti randa ja kolm sadamat

«Kui rannale või väikesadamale on antud sinilipp, siis on seal kvaliteetne vesi, rand on puhas ja koristatud, seal on turvaline ning võimalik on kasutada puhast joogivett. Kui neid nõudeid ei täideta, siis on võimalik lipu kasutamise õigus ära võtta. Sinilipp on hinnatud turundusargument turismipiirkondades, kus ranna ja suplusvee puhtus on järjest suuremaks probleemiks muutumas,» selgitas vetelpäästeseltsi sinilipu projektijuht Riina Laigo.