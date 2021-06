Nõgene: merendus vajab konkurentsivõimelisemat maksukeskkonda

«Merendus areneb omasoodu, kuid töökohad piire ei tunne ning tekivad sinna, kus on paremad tingimused. Täna on seadustatud naaberriikidega võrreldav maksukeskkond ainult kaubalaevadele. Töökohad on ennekõike aga reisilaevadel,» ütles Nõgene pressiteate vahendusel.

Tema hinnangul aitavad uue merenduse asekantsleri ametikoha loomine ja initsiatiiv otsida muredele lahendusi valdkonna häält siiski kuuldavamaks muuta.

Kolmapäeval kogunes esimest korda meremajanduse ümarlaud, kus merendusega seotud ettevõtjad, ühendused, merendusentusiastid ja riik teevad koostööd, leidmaks võimalusi merendussektori arenguks.

Esimesel kohtumisel keskenduti formaadi paika panemisele, osalejate tutvustusele ning ka viimasel aastal merenduse konkurentsivõimele kasuks tulnud veeteede tasudele.

«Tänane kinnitas mulle üht – merenduses on ees põnevad aastad. Selliste merendusentusiastidega on Eestil kõik eeldused, et arendada meie konkurentsivõimet, kaldasektorit, laevade ehitust ning merehariduse süsteemi. Merendustegevused on riigiasutustes laiali, aga kõik saavad kokku ümarlaual,» ütles majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Meremajanduse asekantsleri Kaupo Lääneranna sõnul on nüüd esimesed mõtted vahetatud ja ministeeriumi nägemus sektorile tutvustatud. «Loodan, et saame edaspidi jätkata sisutihedate aruteludega leidmaks uuenduslikke plaane mereriigi arendamiseks,» lisas Läänerand.

Ümarlaua liikmed on majandus- ja taristuminister, Eesti Laevaomanike Liit, Merendusnõukoda, Eesti Sadamate Liit, Eesti Kaugpüüdjate Liit, Baltic Workboats, Eesti Meretööstuse Liit, Eesti Väikesadamate Arenduskeskus, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon, TalTech Mereakadeemia, Tallink, Eesti Merelootside Ühing, Eesti Laevajuhtide Liit ja BLRT.

Samuti on ümarlaua liikmed riigikogu merenduse toetusrühm, riigikogu majanduskomisjon, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, riigikantselei, sotsiaalministeeriumi töö- ja pensionipoliitika osakonna juhataja, keskkonnaministeeriumi merekeskkonna eest vastutav asekantsler, meremajanduse asekantsler, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi meremajanduse osakonna juhataja, transpordiameti peadirektor ning transpordiameti merenduse- ja veeteede teenistuse direktor.

«Ümarlaual on osapooli üpris palju ning raske südamega pidime nii mõnedki soovijad hetkel ukse taha jätma. Muidu oleks inimeste ring niivõrd suur, et keeruline on jõuda võimalikult edasiviivate aruteludeni. Küll aga kavatseme luua kitsamatel teemadel töögruppe, kuhu tahame kaasata ka väliseid osapooli. Mõned sellised teemad võivad olla merejulgeolek, -haridus, -tööstus, meremeeste töölepingud, hobilaevandus, kaldasektori arendamine ja nii edasi,» selgitas Läänerand.

Meremajanduse ümarlaud on meremajanduse asekantsleri algatatud koostööformaat, et üheskoos leida ja välja pakkuda lahendusi Eesti meremajanduse arenguks ning konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku merendussektori tagamiseks.