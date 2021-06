Koroona-aasta pakkus šveitslasele unistuste võimaluse – Eesti mootorpaadiga

«Paks alumiiniumpõhi lubab randuda igasuguse kalda puhul, kõik pardasüsteemid on dubleeritud, ligi 700-liitrised kütusepaagid võimaldavad läbida pikki vahemaid ka piirkondades, kus tankimisvõimalusi napib,» loetles Tamm. Mais esimest korda vette pandud paadiga on Tamm ja Meili juba teinud ka pikemad proovisõidud üle Soome lahe ja Läänemere ning Tamme sõnul on paat end igati merekindlana näidanud. Oma pikale reisile kavatseb Meili asuda juuni lõpus, et siseneda Venemaale juulis, kui hakkab kehtima tema Venemaa viisa.