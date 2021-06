Vilsandi paaditeele Käkisilma paigaldati ainulaadsed liiklusmärgid

Vilsandi saart Saaremaaga ühendava Papissaare-Vikati paaditeele jääb madal koht Käkisilma, kus paaditee ristub Vilsandile suunduva maismaatranspordi teega. Sõiduautoga sealt läbi ei pääse, kuid suuremad veokid ja traktorid kasutavad teed, et toimetada saarele raskemaid kaupu ning ka turiste. Kes jalgu märjaks ei karda teha, pääseb Käkisilmast läbi ka jalgsi.

See pole keelatud, kuid on juba tekitanud ohtlikke olukordi, kuna kitsas kanalis sõites ei ole paadijuhil kuigi palju manööverdamisruumi ning jalakäijatele teed andma hakates võib paat kividele või madalale kanduda. Seepärast paigaldas Vilsandi vabatahtlik merepäästeühing kanali äärde liiklusmärgid, mis hoiatavad jalakäijaid paatide eest, teatas Vilsandi merepäästja Rein Tafenau. Nüüd peavad jalakäijad seal enne veest läbi sumamist veenduma, et kitsas kanalis parasjagu mõni paat ei sõida.