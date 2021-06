Kaberneeme vabatahtlikud päästjad tõid kaldale kaks alla jahtunud jetisõitjat

«Eile oli Kaberneemes merepääste väljakutse, päästsime kaks inimest. Kell 14.02 tuli teade, et Kaberneeme poolsaarest nordvesti suunas on jett ümber läinud, sõiduk oli uppumas ja kaks inimest vees. Merevalvekeskusest saime korralduse, Kaberneeme SAR (search and rescue) kolmeliikmeline üksus jõudis sadamasse viie minutiga ning startis sündmuspaiga suunas,» rääkis Kaberneeme vabatahtliku merepääste pealik Rait Killandi Postimehele.