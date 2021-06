Merenduse lühiuudised

Pilliroost purjekal Tallinnast Helsingisse

Soome purjetaja ja mereseikleja Kari Ruffe Nurmi tõestas katseliselt, et pilliroost valmistatud alusega on võimalik ületada Soome laht ning jõuda Tallinnast Helsingisse. Paadi ehituseks kasutas Nurmi Soome järvepilliroogu, kokku kulus paadi kokku köitmiseks kilomeetri jagu köit. Paadi pikkus oli kaheksa ning laius kaks meetrit. Pilliroopaadi kerele jäikuse andmiseks on sellesse seotud ka puidust ristlatid. Norra teadlase Thor Heyerdali Atlandi ookeani ületamiseks kasutatud pilliroopaadi RA eeskujul valmistatud alus toimetati Piritale Kalevi Jahtklubi sadamasse treileril, et kasutada Soome lahe ületamiseks ära lõunatuult. Reis võttis kahel seiklejal aega 30 tundi, vahepeal pidid seilajad liiga tugeva tuule tõttu purje rehvima ning ootama ilma paranemist. PM