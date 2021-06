Põhjamaade mereabisüsteem Trossi laienes Eesti merealale

Päästeliidu Trossi projekti koordinaator Rait Killandi selgitas, et vastavalt rahvusvahelistele normidele on igal riigil kohustus osutada merel vältimatut abi inimelude päästmisel, seda nimetatakse merepäästeks, inglise keeles SAR – Seach and Rescue. Samuti on riigi kohus vältida kahjusid keskkonnale.