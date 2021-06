Eesti lipp langes laevakontrolli memorandumi Paris MoU halli nimekirja

Transpordiameti spetsialist Erki Varma selgitas, et kuigi esmapilgul võib see uudis tunduda taas mereriigiks pürgiva Eesti jaoks šokeeriv, on siiski tegemist nimekirja koostamise statistilistest eripäradest tuleneva otsusega, mis loodetavalt järgmisel aastal taas muutub.

«Kui me vaatame tausta, siis nii väikese laevastiku puhul töötab laevakontrollide arvestusmetoodika meie kahjuks ja üks õnnetu juhtum rikkus meie positsiooni ära. Kui nüüd reisilaevaliiklus koroonajärgselt taastub ja edukalt kontrolli läbinud laevade arv taas suureneb, siis liigume tagasi valgesse nimekirja. Praegu on mängureeglid sellised ja peame nende järgi tegutsema. Kvaliteedi mõttes meil tegelikult laevastikuga probleeme ei ole,» kinnitas transpordiameti Merenduse ja veeteede teenistuse direktor Marek Rauk.

«Paris MoU valge-hall-must nimekiri koostatakse iga-aastaselt ning see kehtib alates esimesest juulist. Nimekirja koostamisel võetakse aluseks lipuriigi laevade viimase kolme aasta kõikide sadamariigi kontrollide arv Paris MoU regioonis. Kontrollide arvu kasutades arvutatakse välja kinnipidamiste piirmäärad, mille ületamisel paigutub lipuriik vastavasse nimekirja,» selgitas Varma. Mustas nimekirjas on lipuriigid, kelle laevu kõige sagedamini välissadamates kinni peetakse; valges need riigid, kelle lipu all sõitvate laevade kinnipidamiste protsent on kõige väiksem. Nimekirja eesmärgiks on selle tulemuste kasutamine ühe näitajana laevade kontrolli sageduse välja arvutamiseks.

«Valge-hall-must nimekiri ei ole autahvel, kuigi meediakajastuste põhjal võiks nii arvata. Eesti kuulus Paris MoU valgesse nimekirja 2007. aastast kuni käesoleva aastani. Eesti viimase kolme aasta tulemuslikkuse indeks 0,01 viib Eesti lipu napilt halli nimekirja,» märkis Varma.

Eesti meremeeste sõltumatu ametiühingu esimees Jüri Lember ütles, et ei ole küll konkreetse laeva kinnipidamise juhtumiga kursis, kuid kui vaadata laevu, mis viimastel aastatel Eesti lipu alla tulid, siis oli halli nimekirja langemine päevade küsimus.

«Vanal laeval on isegi viisaka hoolduse puhul oht kontrolli käigus millegagi vahele jääda. Eriti veel kui reederid püüavad ka odavamalt läbi ajada, siis on päris suur tõenäosus, et kõiki tänapäevaseid nõudeid ei suudeta täita. Eesti lippu kandval kaubalaeval Chrystalwater töötab ukrainlastest odavtööjõud ja meie laevaregistrisse on tekkinud 42. aasta vanune alus Darina, mille kontrollimisel selgus näiteks, et ka tööjõulepingutega pole asjad sugugi korras,» kommenteeris Lember.

Merendusnõukoja president Tarmo Kõuts lisas, et seoses veeteede ameti viimisega transpordiameti koosseisu on vähenenud Eesti mereline võimekuse ning riskid on suurenenud.

«Hoiatasin ka merenduse asekantsleri kokku kutsutud ümarlauas, et rahvusvahelise merendusorganisatsiooni IMO kontrolli käigus võib selguda, et mitmed teisedki merelised funktsioonid ei ole meil nõuetekohaselt täidetud,» märkis Kõuts.