Aerulaua või paadiga saab Pärnu jaanitulesid nautida ka vee pealt

Pärnu lähiümbruse jõed ja Pärnu laht moodustavad ühe Eesti mugavaima veeteede võrgustiku, kuhu on viimastel aastatel lisandunud rohkelt väike- ja erasadamaid ning veesõidukeid. Järjest tihedam veeliiklus on juba põhjustanud vaidlusi näiteks Pärnu jõe sõudebaaside vahelise veeala kasutamise üle, kuid igapäevane vaatepilt jõel kinnitab, et üksteist arvestava käitumise korral mahuvad veeteele sõbralikult ära mootorpaadid, veesuusatajad, jetisõitjad, sõudjad, aerulaudurid ja koguni väiksemate paatidega purjetajad.