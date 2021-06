«Admiral Bellingshausen» seilab tuultega võideldes ümber Islandi põhja

Kilomeetrikõrguste mägede vahel asetseva Seyðisfjörðuri loodus on isegi Islandi kohta erakordselt maaliline: kahel pool vett kerkivad taeva poole lumised mäetipud, mööda kaljuseid nõlvu hüplevad aga vahutades allapoole kümned tillukesed ojad. Miskipärast tuleb meelde Tolkieni loomingust tuntud Rivendelli haldjariik. Siiski on mäed Seyðisfjörðuris kauniks, kuid ka ohtlikuks kaaslaseks: paaris kohas otse külakese kohal on muidu rohelise samblakattega kaetud nõlv paaris kohas raudpruun ja justkui kraabitud, märk maalihetest, mis asulat mullu detsembris tabasid. Kannatada sai üle tosina maja, mitmed hävisid täielikult, kuuldavasti ka kohalik muuseum.