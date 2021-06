«Admiral Bellingshausen» veetis jaaniöö ristlainete ja vaalasabade keskel

Aluse merereisi videosse salvestav Christian-Johannes Kask tunnistas hommikusöögilauas, et kartis vahepeal vööri eest ära kargavat. Kummatigi mindi merele varakult just karmineva ilma käest pääsemiseks, ka Vopnafjörðurist lahkuti mõned tunnid enne kui esialgselt plaanitud.

Ehk aitas kaasa ka asjaolu, et Vopnafjörðuris pole just palju teha: unises sadamalinnakes, mis maailma saatnud 1988. aasta Miss World´i Linda Pétursdóttiri, on tänapäeval ilmselt suurimaks vaatamisväärsuseks rohukatustega majakeste muuseum. Ja siis vist kohe järgmisena üks tilluke riidepood, mille pidajad olid otsustanud endale arutu töörabamisega mitte liiga teha: asutus oli klientidele lahti täpselt kella 13st kuni kella 16ni.