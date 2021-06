14-miljardit kahjumit - Carnival loodab laevad merele tuua kevadeks 2022

Koroonapandeemia tõttu rohkem kui aastaks täielikult seiskunud äritegevusega ristluslaevandusettevõtetel on rasked ajad ning firmade juhid otsivad meeleheitlikult võimalusi laevad taas merele viia. Esialgu ei ole see kuigi suures mahus õnnestunud ning nüüd teatas ka üks maailma juhtivatest kruiisifirmadest Carnival Corp, et algne lootus reisid 2021. aasta jooksul taaskäivitada, on luhtunud. Bloombergi teatel ennustas ettevõtte tegevjuht Donald Arnold, et kogu 91 laevast koosnev laevastik võiks taas käigus olla järgmise aasta kevadeks.