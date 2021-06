«Admiral Bellingshausen» Islandil: Húsavíkis vaadeldakse vaalu ja inimesi

Püsielanikke on siin palju: paar heledast puidust raapurjestusega turismilaeva, mis ootavad Gröönimaa avanemist turistidele, sinine kalatraaler ning arutu hulk väiksemaid paadikesi, millistest kõige tillukesemad pole palju suuremad vannist, peal pooliku telefoniputka mõõtu roolimaja. Kuid kõige šikim alus akvatooriumis on kindlasti «Admiral Bellingshausen»: must kere nooljas, tekiehitised valged, veepiiril välgatamas punane joon.

Eestlaste ekspeditsioonilaeva on ka kuulda: tuul mängib 31 meetri kõrguses grootmastis nii, et üle sadama on pidevalt kuulda madalavibratsioonilist ja salapärast undamist. Reedel oli tuul nii vali, et laeva raadio andis edasi Islandi võimude poolt antud tormihoiatusi ning kogu lumistest mägedest ääristatud Skjálfandi laht oli täis valgeid laineharju, kuid laupäevaks on ilm paranenud ning 17-kraadine palavus on toonud kohalikud t-särkides päiksepäikest nautima. Koguni üht vaprat ujujat on märgatud, kes kahlas sadama lähedalt läbi kivide vette talisuplejate kombel kindaid kandes.