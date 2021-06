USA-st asus teele esimene pandeemiajärgne lõbusõidulaev

Lõbusõidulaev Celebrity Edge lahkus Floridas asuvast Fort Lauderdale'i sadamast umbes 40-protsendise täituvusega. Peaaegu kõik 1100 reisijat on vaktsineeritud COVID-19 vastu.

Celebrity Cruises, mis on üks Royal Caribbean Cruise'i brände, ütles, et vaktsineeritud on 99 protsenti reisijatest, mis ületab haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse kehtestatud 95 protsendi nõude.