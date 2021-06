Kesk-Läänemere energiatõhususe projekt toob Eesti väikesadamatesse roheenergia

Covid-19 pandeemia tõttu on siseturism, sealhulgas merematkamine, kasvanud kõigis Läänemere äärsetes riikides. Hobimeresõitjaid teenindavate külalissadamate taristu on reeglina ehitatud vaid hooajaliseks kasutamiseks, mistõttu ei ole nende rajatiste ja hoonete energiatõhususele varem tähelepanu pööratud. Tänapäevased väikelaevad ning mugavustega sadamateenused aga vajavad tipphetkedel päris suurt hulka energiat, mistõttu on Interregi Kesk-Läänemere meetmes käivitatud mitmeid projekte sadamarajatiste energialahenduste parandamiseks, sealhulgas taastuvenergia kasutamiseks ning energia säästmiseks.