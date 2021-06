Kaks Tallinki laeva lähevad kuni oktoobrini tööle Marokosse

Tallinkil on juba varasemalt kogemusi oma laevade prahtimisega Vahemerele umbes kümme aastat tagasi, kui erinevad ettevõtte laevad prahiti lühemateks perioodideks sellesse piirkonda kohalikele operaatorfirmadele kokku nelja aasta vältel. Seega on Vahemere piirkonnas opereerimine Tallink Grupile ja Tallinki laevade kaptenitele ja meeskondadele varasemast tuttav.

«Meil on hea meel, et meil on õnnestunud saavutada järjekordne prahtimiskokkulepe oma laevadele selleks aastaks ja nad ei pea jõude sadamakai ääres seisma, kuni reisipiirangud leevenevad ja tavapärane reisijate liikumine taastub. Kuigi prahtimisleping on lühiajaline - sajaks päevaks, tähendab see, et meie meeskondadel ja laevadel jätkub sajaks päevaks tööd, mida neil muidu poleks olnud,» ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.