Admiral Bellingshausen sai Islandi Grimsey saarel magusa malevõidu

Paljud lähevadki Grimsey saarele, et maagilisest joonest korraks üle astuda ja justkui Arktikas ära käinud olla. Admiral Bellingshauseni laevaperet huvitas Grimsey esmajoones legendaarse malesaarena, sest ka ekspeditsioonilaeva messis on malelaud tähtsal kohal ning leiab tihti sihipärast kasutust.

Grimsey raamatukogus võttis meid vastu teist põlve raamatukoguhoidja Karen Nótt Halldórsdóttir. Esmalt vaadati üle Ameerika malefanaatiku Daniel Willard Fiske kingitud enam kui sada aastat vana malelaud, mis tema suure portree all klaaskapis seisab.

Grimsey saare raamatukoguhoidja Karen Nótt Halldórsdóttir FOTO: Maris Pruuli

Jaan Joonatan Pruuli Grimsey saare raamatukogus, taustal Willard Fiske pilt FOTO: Tiit Pruuli

Ekspeditsiooniliikmed kinkisid Grimsey raamatukogule kaks Eestist kaasa toodud raamatut Paul Kerese ja tema matšide kohta. Eelsoojendus sai seega tehtud, pisut tänapäevasem malelaud võeti välja ja algas ajalooline malematš Eesti-Grimsey. Admiral Bellingshausenit esindas junga Jaan Joonatan Pruuli, Grimsey saart me vastuvõtja Karen. Pingelises heitluses saavutas Eesti võidu. Eriliseks ja ihaldusväärseks tegi selle saavutuse Grimsey saare uhke maleajalugu.

«Legendi järgi olevat kunagi saarele sattunud hulk viikingeid, kel kalastamise kõrval peale male muud ajaviidet polnud. Nii nad muudkui mängisid ja viisid selle oskuse enneolematult kõrgele tasemele. Veedeti päevi ja nädalaid, et osavamaid kombinatsioone ja paremaid käike välja mõelda. Ei olevat olnud harvad ka juhud, kui mängija otsustas end pigem kaljudelt vette heita, kui kaotushäbi taluda. Islandi saagadeski on vihjeid malemängule ehk et selle mängu juured ulatuvad siin kandis oma tuhande aasta taha,» rääkis ekspeditsioonilaeva pootsman Maris Pruuli.

Malesaar Grimsey Maailmakaardile tõi selle Islandi väikesaare omapära aga New Yorgis sündinud Daniel Willard Fiske (1831-1904), rändur, diplomaat, ajakirjanik ja suur autoriteet Põhja-Euroopa keelte alal. Tema eriliseks lemmikuks oli Islandi keel ja kultuur. Lisaks oli ta suur malefanaatik, kes organiseeris 1857. aastal esimese Ameerika malekongressi ning toimetas aastatel 1857-61 Ameerika esimest maleajakirja. Huvi keelte vastu viis ta Islandile ning ehkki ta kunagi Grimseyl jalga maha ei pannud, seilas ta sealt mööda. Teda panid kõrvu kikitama kuuldused sellest, kui tõsiselt ja heal tasemel sel saarel malemänguga tegeldi. Fiske hea sõber Mark Twain olevat öelnud, et vaeselt elav male-entusiastide saar läks Fiskele hinge. Ta kinkis igale Grimsey majapidamisele korraliku marmorist malekomplekti ja lisaks toetas saart oma aja kohta väga korralike rahasummadega. Selle raha eest asutati ka Grimsey raamatukogu, kus esimesed teosed tänini originaalriiulites nähtaval. Pikad pimedad talved on soodne baas just sellistele mängudele nagu male, on öelnud Fridrik Olafsson, Islandi esimene rahvusvaheline suurmeister males. Islandil on tänaseni kaheksa suurmeistrit. See teeb Islandist riigi, kus on protsentuaalselt kõige rohkem suurmeistreid elanike arvu kohta maailmas. Kui Isandil tuleb neid üks 32500 elaniku kohta, siis Ameerikas näiteks üks 7, 5 miljoni inimese kohta. Pärast 1972. aastal Reykjavikis toimunud kuulsat Fischeri-Spasski matši sai Grimsey malemaania veelgi tuult tiibadesse ja Grimsy koolis seati sisse kohustuslikud maletunnid. 1982. aastal korraldati Grimsey lennuväljal iseäralik turniir, kus saare parimad mängijad võistlesid omavahel inimesesuuruste malenditega. Grimsilased tähistavad igal aastal 11. novembril suure peoga Willard Fiske sünnipäeva. Lisaks olevat alles viimastel kümnenditel hakanud kaduma komme Grimsey poisslastele Willard nimeks panna.