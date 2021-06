Merenduse lühiuudised

Türgi alustas Bosporuses teise kanali kaevamist

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan avas pidulikult vastuolulise Istanbuli kanali ehitustööd. Projekt on juba põhjustanud nii Türgi sisepoliitilise konflikti kui keskkonnakaitsjate vastuseisu. Mures on ka NATO Vahemere laevastik, uus laevatee suurendaks oluliselt Türgi mõjuvõimu piirkonnas, andes Erdoganile juurde nii majanduslikke kui sõjalisi ja geopoliitilisi hoobasid teiste Vahemere ja Musta mere äärsete riikide mõjutamiseks. Euroopat ja Aasiat eraldav Bosporuse väin Istanbulis on üks maailma tähtsamaid kaubateid, mullu läbis seda üle 38 000 aluse ja viimastel aastatel on seal toimunud mitmeid laevaõnnetusi. Uue kanali läbilaskevõimeks on kavandatud 160 laeva päevas ehk poolteist korda rohkem kui Bosporuse praegune laevaliiklus. PM