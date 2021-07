Reedel saabub Tallinnasse hooaja esimene kruiisilaev

Tulenevalt koroonapandeemia mõjust toimuvad taasalustavad kruiisireisid hoopis teistsugusel alusel, kui need olid enne koroonapandeemia puhkemist. Laevade täituvus on oluliselt väiksem kui tavaliselt. Kõik reisijad ja meeskonnaliikmed on enne reisi algust testitud ja/või vaktsineeritud.