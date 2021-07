Ruhnu laeva rike Muhu Väina regati kulgu oluliselt ei mõjuta

Ruhnu vabatahtliku merepäästeseltsi liige Heiki Kukk kinnitas, et seltsi päästepaat teeb täna saarelt kaks reisi. «Üks sõit on Saaremaale Roomassaarde ja teine Munalaiu sadamasse. Kui vaja, võime veel lisareisi teha, aga praegu rohkem pole tellitud,» ütles Kukk.

Ruhnu vallavanem Andre Nõu ütles, et kuigi seis on nukker, pole häda tegelikult väga suur. «Inimesed on kogunenud sadamasse, nutavad ja palvetavad,» naljatas vallavanem, kuid lisas siis, et tegelikult on lahendused juba olemas ning nädalavahetuseks saarele saabunud puhkajad peaks sealt tänase päeva jooksul tagasi mandrile saama.