Hiiumaa jahisadamates hakkavad paadikohad otsa saama

Sihtasutuse Hiiumaa Sadamad juhataja Liina Härm ütles, et kuigi väikesadamate ehitamisel ja rekonstrueerimisel on Hiiumaal tehtud palju tänuväärset tööd, hakkab sadamakohtadest taas puudus tekkima. Hetkel on sihtasutusel olemas Interregi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi positiivne rahastusotsus Kalana sadama välja ehitamiseks ja Sõru sadama laiendamiseks, kuid juba hakkavad kitsaks jääma 2014. aastal valminud Kärdla sadam ning paari aasta eest laiendatud Orjaku.

«Kõige populaarsem on muidugi Kärdla, kus meil on kokku 85 kaikohta. Väiksematele paatidele siin mõned kohad veel leiaks, aga kuna peame hoidma osa kaikohti vabad külalisalustele, siis suurematele kohalikele paatidele ei ole enam võimalik hooajalepingut pakkuda. Sõrul tulevad sadama laiendustööd ning seal on viis laeva juba ootejärjekorras. Ka Orjakus pole suurematele hobialustele enam hooajalisi kohti pakkuda. Väiksema süvisega ja lühemaid paate ehk mahuks sinna veel viis-kuus,» rääkis Härm. Orjaku sadamas on kokku 75 kaikohta ning Sõrul 35. Eelmisel aastal valmis uus kalasadam ka Haldis, kuid see on mõeldud peamiselt kohalikele kalastajatele ning külalissadama teenuseid seal ei pakuta.