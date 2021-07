Ruhnu esitlust tegema suundunud merepäästjad sattusid päris päästeoperatsiooni

«Isegi kui inimesed on hätta sattunud veesõiduki juures vette läinud teadlikult ja vajalikku ohutusvarustust kasutades, on alati oht inimeludele, kui sündmus eskaleerub mingi ootamatu asjaolu, näiteks ilma või tehnilise rikke tõttu. Seepärast tuleb selliseid juhtumeid esmalt alati käsitleda kui merepäästesündmusi ja suhtuda täie tõsidusega. Kui inimesed on turvaliselt veest väljas ja laeva ujuvus kontrollitud, võib juhtumi kvalifitseerida mereabisündmuseks, siis on juba aega mõelda, kuidas korraldada vara ja varustuse päästmine ning aluse sadamasse pukseerimine,» selgitas Killandi merepääste ja mereabi erinevust.