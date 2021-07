Merenduse lühiuudised

Ruhnu laevaühenduses lahendust ei paista

Kuna reisikatamaraani Runö planeeritud väljumised jäävad juba alates eelmisest nädalavahetusest aluse mootori tehnilise rikke tõttu ära, saatis transpordiamet ruhnlastele appi laeva EVA-320. Ruhnu liini teenindav AS Kihnu Veeteed tegeleb Runö mootori vahetamisega, töö võib orienteeruvalt aega võtta kuni nädala. Seniks on vedaja liinile suunanud AS Saarte Liinide Roomassaare töölaeva Panda, kuid asenduslaevad ei suuda võtta pardale sama palju reisijaid kui Runö. Saarega lennuühenduse korraldamiseks sobivat lennukit leida ei õnnestunud, kuid asenduslaevade ja Ruhnu vabatahtlike merepäästjate paadiga suudetakse saare varustamine toiduainete ja tarbekaupadega siiski tagada. Kuigi Runö mootoririkke täpset põhjust ei ole veel tuvastatud, peavad spetsialistid probleemiks laeva ülekoormust suvisel tipphooajal. PM