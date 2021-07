Ekspeditsioonilaev Bellingshausen sai loa seilata Gröönimaale ja Teravmägedele

Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli kinnitas Postimehele, et sel nädalal saabusid kauaoodatud load külastada Gröönimaad ja Teravmägesid. Seni on koroonapiirangutest tingitud ebamäärasus neisse piirkondadesse sisenemisel takistanud ekspeditsioonijuhti täpsete reisiplaanide kinnitamist, nüüd on marsruut jäämägede ja jääkarude juurde kinnitatud.