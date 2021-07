Kalana sadam Hiiumaa äärel sai uue näo ja kaubamärgi

2021. aasta talvel sai teatavaks, et kaua aega Hiiumaa sadamate häbiplekiks olnud lagunenud Kalana sadam on leidnud uue omaniku, kes lubas asjad käsile võtta ning piirkonna heakorrastada. Nüüd suve keskel oli Postimehel võimalik veenduda, et sadama ostnud Jüri Tamm tühja juttu ei räägi. Sadama-ala, vana lainemurdja ning sadamarestoran on saanud uue näo. Koostöös naaberkinnistute omanikega kavatsetakse piirkonnast kujundada üks Eesti ainulaadseimaid rannakeskkondi.

«Tahtsime, et kogu see unikaalne ja ainulaadne keskkond siin oleks selline, kus ka ise ennast hästi tunneme. Uueks kaubamärgiks valisime KalanaÄÄR, mis annab edasi seda ääre peal olemise vaibi,» rääkis Tamm. Esimese poole aastaga on uus omanik piirkonna korrastanud ja ümber kujundanud. Lammutatud on lagunenud paadikuurid, ära veetud vana roostetanud traallaev, parandatud ja täidetud on lainetest lõhutud lainemurdja ning remonditud sadamarestoran. Restorani ette on valatud uus betoonist terrass, korrastatud on kaldakindlustused ja piirded.