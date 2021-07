Parvlaev Tõll sõitis Kuivastu sadamas vastu kaid

Eile Virtsu sadamast Muhumaale teel olnud ja Kuivastu sadamasse kell 14.40 silduma pidanud parvlaev Tõll sõitis vastu sadamakaid. Praamid.ee viitas sotsiaalmeedias intsidendile kui tehnilisele rikkele ja teatas, et Tõllu reisid asendatakse. Tallinna Sadama turundusspetsialist kinnitas, et laev põrkas sadamas vastu kaid, kuid täpsemad asjaolud on esialgu teadmata. Pärast intsidenti alustasid praamid liikumist vabagraafiku alusel. PM