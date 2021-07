Võistluse peakorraldaja, Eesti Purjelaualiidu peasekretär Kristel Oitmaa ütles, et purjelauaspordi Euroopa meistrivõistlused toimuvad Eestis esimest korda. Rahvusvaheline huvi võistlusel osalemise vastu on juba suur, kuna eelmisel aastal jäid kõik maailma tippvõistlused ära, kuid sportlastel on vaja end proovile panna.