Hiidlased ei nõustu plaaniga viia Tõllu asemele üks Hiiumaa liini parvlaevadest

Hiiumaa vallavolikogu esimees, riigikogu liige Aivar Viidik ütles Postimehele, et on pärast Kuivastu parvlaevaõnnetust suhelnud mitmete ametiisikutega, sealhulgas TS Laevad juhatuse esimehega. Viidiku sõnul ei saa ta kuidagi nõustuda mõtteviisiga, et kuna hiidlastele parvlaevaühenduse halvendamisega tekitatav kogukahju on väiksem kui saarlastele tekkiv kahju, siis võib Rohuküla-Heltermaa liinilt suure laeva ära võtta ja tuua asemele vaid 65 autot mahutava vana Regula.

«Kui selline otsus peaks tulema, teevad hiidlased seakisa,» lubas Viidik end tsiteerida. Lähema kahe nädala jooksul on Hiiumaale planeeritud terve rida suurüritusi ja sündmusi, millele lootes on saare ettevõtjad teinud suuri kulutusi. Inimestel on parvlaevapiletid ostetud, samuti majutused-toitlustused ja ürituste pääsmed. Kui nüüd selgub, et TS Laevad ei suuda inimesi lubatud ajaks Hiiumaale ja sealt tagasi toimetada, kannavad kahju nii ettevõtted kui ürituste korraldajad. Hiiumaal on lähiajal algamas Sõru merepäevad, festival Sõru Saund, vahuveiniviikend ning hulk muid sündmusi.

Sarnasesisulise pöördumise on teinud ka Hiiumaa vallavalitsus. TS Laevad juhatuse esimees Indrek Randveer kinnitas kolmapäeva õhtul ERR-le antud kommentaaris, et Regula Hiiumaa liinile saatmine on tõepoolest arutlusel ning selle üle otsustatakse neljapäeval.