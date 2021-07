Ohutusjuurdluse keskus esialgu Tõllu õnnetust uurima ei asu

«Esialgu on meie seisukoht, et juhtunud ei olnud midagi sellist, mille tulemusena oleks vaja muuta regulatsioone ja protsesse ning seetõttu me ka praegu menetlust ei alusta,» ütles ohutusjuurdluse keskuse juht Rene Arikas neljapäeva hommikul BNS-ile.

Arikese sõnul on praegu uurimine usaldatud transpordiametile, kelle esindajad käisid kolmapäeval ka kohapeal, tegid vajalikud intervjuud ning vaatasid üle pardasalvestused ja seadmed. «Salvestustelt on näha, et alus lähenes kaile suure kiirusega, kuid mis oli selle põhjus, vajab veel selgitamist,» ütles Arikas, lisades, et kui edaspidi laekuvad andmed annavad alust ohutusjuurdluse keskuse menetluseks, siis see kindlasti ka käivitatakse.